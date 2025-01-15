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Мир

Президент Южной Кореи арестован

Корея
время публикации: 15 января 2025 г., 03:55 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 04:15
Президент Южной Кореи арестован
AP Photo/Ahn Young-joon

Впервые в истории Южной Кореи арестован временно отстраненный, но действующий президент. Юн Сок Ёль, обвиненный в мятеже, доставлен в здание Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), передает агентство Yonhap.

Полиции удалось обойти контрольно-пропускные пункты, проникнуть в резиденцию Юн Сок Ёля и произвести арест.

31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

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