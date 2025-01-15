Советник Трампа по нацбезопасности: "ХАМАС должен быть уничтожен так, чтобы не возродиться"

Майк Уолц, которому через пять дней предстоит занять пост Советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил в интервью подкасту Call Me Back, что ХАМАС должен быть уничтожен.

"Газа должна быть полностью демилитаризована, ХАМАС должен быть полностью уничтожен – так, чтобы не возродиться, и у Израиля есть полное право на самооборону. У ХАМАСа не должно быть роли – так же, как не должно быть роли у "Исламского государства" и "Аль-Каиды". ХАМАС насильники и убийцы". – сказал он.

Уолц отметил значительное улучшение стратегического положения Израиля вследствие ослабления Ирана и "Хизбаллы". По мнению соратника Трампа, это стало результатом, в том числе, противостояния давлению со стороны нынешней администрации США. Он обещал, что администрация Трампа не будет прекращать поставки Израилю оружия.

Важнейшим приоритетом Трампа на ближневосточном направлении Уолц назвал нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Он также подчеркнул: будущий президент готов задействовать любые средства, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия.