x
15 января 2025
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2025
|
15 января 2025
|
последняя новость: 13:37
15 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Советник Трампа по нацбезопасности: "ХАМАС должен быть уничтожен так, чтобы не возродиться"

время публикации: 15 января 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 12:24
Советник Трампа по нацбезопасности: "ХАМАС должен быть уничтожен так, чтобы не возродиться"
Rod Lamkey/Pool via AP

Майк Уолц, которому через пять дней предстоит занять пост Советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил в интервью подкасту Call Me Back, что ХАМАС должен быть уничтожен.

"Газа должна быть полностью демилитаризована, ХАМАС должен быть полностью уничтожен – так, чтобы не возродиться, и у Израиля есть полное право на самооборону. У ХАМАСа не должно быть роли – так же, как не должно быть роли у "Исламского государства" и "Аль-Каиды". ХАМАС насильники и убийцы". – сказал он.

Уолц отметил значительное улучшение стратегического положения Израиля вследствие ослабления Ирана и "Хизбаллы". По мнению соратника Трампа, это стало результатом, в том числе, противостояния давлению со стороны нынешней администрации США. Он обещал, что администрация Трампа не будет прекращать поставки Израилю оружия.

Важнейшим приоритетом Трампа на ближневосточном направлении Уолц назвал нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Он также подчеркнул: будущий президент готов задействовать любые средства, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

AP: ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2025

Секретарь правительства: "Полгода назад ХАМАС отверг обсуждаемую сейчас сделку"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 14 января 2025

Блинкен в интервью MSNBC заявил о "радикально изменившемся Ближнем Востоке"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 января 2025

Axios: представитель Трампа добивается соглашения по Газе до дня инаугурации