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NEWSru.co.il :: В мире15 июля 2021 г., 17:33

Умер рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов

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Петр Мамонов на фестивале "Рок над Волгой", 2021 год

В четверг, 15 июля, умер актер и музыкант, сооснователь рок-группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Об этом сообщила его жена, Ольга Мамонова. Ему было 70 лет.

Петр Мамонов был госпитализирован 1 июля с коронавирусом, он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате искусственной вентиляции легких. Днем ранее Ольга Мамонова рассказывала, что ее супругу с каждым днем становится "все хуже и хуже".

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 60-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс", с которой выступал на школьных вечерах.


Учился в Московском полиграфическом техникуме и Московском полиграфическом институте.

В начале 80-х он был одним из основателей андеграундной группы "Звуки Му". Группа записала более десятка студийных альбомов.

С 1991 года Мамонов также выступал сольно.

С 2014 года вел авторскую программу "Золотая полка" на радиостанции "Эхо Москвы".

Он снялся в 12 художественных картинах, в том числе в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров".

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