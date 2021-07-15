Умер рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов
В четверг, 15 июля, умер актер и музыкант, сооснователь рок-группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Об этом сообщила его жена, Ольга Мамонова. Ему было 70 лет.
Петр Мамонов был госпитализирован 1 июля с коронавирусом, он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате искусственной вентиляции легких. Днем ранее Ольга Мамонова рассказывала, что ее супругу с каждым днем становится "все хуже и хуже".
Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 60-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс", с которой выступал на школьных вечерах.
Учился в Московском полиграфическом техникуме и Московском полиграфическом институте.
В начале 80-х он был одним из основателей андеграундной группы "Звуки Му". Группа записала более десятка студийных альбомов.
С 1991 года Мамонов также выступал сольно.
С 2014 года вел авторскую программу "Золотая полка" на радиостанции "Эхо Москвы".
Он снялся в 12 художественных картинах, в том числе в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров".
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