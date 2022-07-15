Последствия российского ракетного удара по Виннице: десятки убитых и пропавших без вести
По состоянию на утро 15 июля, украинские власти подтверждают гибель 23 человек в результате ракетного обстрела Винницы российскими военными, осуществленного в четверг. Жертвами обстрела стали не менее трех детей.
Госпитализированы более 70 раненых, в их числе три ребенка. В общей сложности медицинская помощь потребовалась 117 пострадавшим.
18 человек считаются пропавшими без вести. Продолжается расчистка завалов.
Министерство обороны РФ заявляло, что целью атаки был Дом офицеров в Виннице. Речь идет о концертном зале, а не о военном объекте. Причем на вечер 14 июля в Доме офицеров был запланирован концерт певицы Roxolana. Она сообщила, что один из членов ее команды погиб в результате обстрела, еще один был тяжело ранен.
По данным украинской стороны, удар был нанесен крылатыми ракетами "Калибр" с российской подлодки в акватории Черного моря. Четыре ракеты были сбиты силами ПРО. Три ракеты попали в офисное здание. В результате ракетной атаки пострадали расположенные рядом Дом офицеров и жилые дома. Возник пожар и огонь перекинулся на стоянку, в результате чего сгорело несколько десятков автомобилей.
Мэрия Винницы заявляет, что повреждения получили более 50 жилых домов. Люди, лишившиеся жилья, будут расселены в гостиничные номера и одну из городских школ.
Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 352 несовершеннолетних
В Виннице десятки тяжелораненых и не менее 23 погибших, в том числе трое детей