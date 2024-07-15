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В Германии арестован гражданин Ливана, закупавший для "Хизбаллы" комплектующие для атакующих БПЛА

время публикации: 15 июля 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 18:35
В Германии арестован гражданин Ливана, закупавший для "Хизбаллы" комплектующие для атакующих БПЛА
AP Photo/Martin Meissner

В германском городе Зальцгиттер (Нижняя Саксония) арестован гражданин Ливана, подозреваемый в членстве в террористической организации "Хизбалла" и закупке комплектующих для беспилотников, использующихся группировкой для атак на Израиль. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры.

По данным следственных органов, мужчина вступил в "Хизбаллу" летом 2016 года. В 2024 году по заданию террористической группировки он начал закупать в Германии комплектующие, в частности, двигатели, для атакующих БПЛА. В заявлении прокуратуры подчеркивается, что компоненты, приобретенные подозреваемым, были предназначены для "террористических атак на Израиль".

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