В Германии арестован гражданин Ливана, закупавший для "Хизбаллы" комплектующие для атакующих БПЛА

В германском городе Зальцгиттер (Нижняя Саксония) арестован гражданин Ливана, подозреваемый в членстве в террористической организации "Хизбалла" и закупке комплектующих для беспилотников, использующихся группировкой для атак на Израиль. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры.

По данным следственных органов, мужчина вступил в "Хизбаллу" летом 2016 года. В 2024 году по заданию террористической группировки он начал закупать в Германии комплектующие, в частности, двигатели, для атакующих БПЛА. В заявлении прокуратуры подчеркивается, что компоненты, приобретенные подозреваемым, были предназначены для "террористических атак на Израиль".