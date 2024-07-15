Федеральный суд отклонил дело Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов

Федеральный судья Эйлин М. Кэннон отклонила обвинительное заключение против кандидата на пост президента США и бывшего президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, аргументировав свое решение нарушениями при процедуре назначения спецпрокурора Джека Смита.

Расследование по этому делу должно было начаться 20 мая текущего года во Флориде, но судья Эйлин М. Кэннон ранее отложила его на неопределенный срок.

В соответствии с ее новым решением, вынесенным в понедельник, 15 июля, назначение спецпрокурора министерства юстиции США Джека Смита по данному иску нарушает закон: назначение должностных лиц для ведения специальных расследований должен одобрить Конгресс, чего не произошло в случае Смита. Таким образом, Эйлин М. Кэннон приняла аргументы юристов Дональда Трампа, ранее указавших на этот факт.

Ожидается, что решение судьи Кэннон будет обжаловано в суде более высокой инстанции, но тем не менее, речь идет о существенной победе Дональда Трампа в крайне важный для него момент.

Напомним, речь идет об обвинениях в рамках расследования по статьям о незаконном использовании секретной информации, хищении и уничтожении документов. После того, как в августе 2022 года проводились обыски поместье Мар-а-Лаго, в июне 2023 года Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая вывоз секретной документации из Белого дома и сокрытии ее в частной резиденции по истечении срока президентских полномочий. Еще три обвинения в рамках этого дела экс-президенту предъявили ранее. Это одно из самых серьезных обвинений в отношении Дональда Трампа.