x
15 июля 2024
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2024
|
15 июля 2024
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Федеральный суд отклонил дело Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов

время публикации: 15 июля 2024 г., 17:40 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 17:40
Федеральный суд отклонил дело Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов
AP Photo/Gene J. Puskar

Федеральный судья Эйлин М. Кэннон отклонила обвинительное заключение против кандидата на пост президента США и бывшего президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, аргументировав свое решение нарушениями при процедуре назначения спецпрокурора Джека Смита.

Расследование по этому делу должно было начаться 20 мая текущего года во Флориде, но судья Эйлин М. Кэннон ранее отложила его на неопределенный срок.

В соответствии с ее новым решением, вынесенным в понедельник, 15 июля, назначение спецпрокурора министерства юстиции США Джека Смита по данному иску нарушает закон: назначение должностных лиц для ведения специальных расследований должен одобрить Конгресс, чего не произошло в случае Смита. Таким образом, Эйлин М. Кэннон приняла аргументы юристов Дональда Трампа, ранее указавших на этот факт.

Ожидается, что решение судьи Кэннон будет обжаловано в суде более высокой инстанции, но тем не менее, речь идет о существенной победе Дональда Трампа в крайне важный для него момент.

Напомним, речь идет об обвинениях в рамках расследования по статьям о незаконном использовании секретной информации, хищении и уничтожении документов. После того, как в августе 2022 года проводились обыски поместье Мар-а-Лаго, в июне 2023 года Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая вывоз секретной документации из Белого дома и сокрытии ее в частной резиденции по истечении срока президентских полномочий. Еще три обвинения в рамках этого дела экс-президенту предъявили ранее. Это одно из самых серьезных обвинений в отношении Дональда Трампа.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июля 2024

Уголовные дела Дональда Трампа и ошибка отцов-основателей. Интервью с экс-прокурором Айрой Рейнером
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2024

Суд по делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов отложен на неопределенный срок
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 марта 2024

Первый в истории: 15 апреля начнется уголовный процесс по делу Дональда Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 августа 2023

Трамп побывал в тюрьме Фултон, где был арестован, прошел формальные процедуры, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов