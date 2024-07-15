Трамп официально объявлен кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Бывший президент США Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать официальным кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года, сообщает Associated Press.

Об этом факте на съезде в в Милуоки публично объявил Эрик Трамп, сын Дональда.

Ранее Трамп назвал имя своего кандидата в вице-президенты. Это сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Напомним, что в субботу, 13 июля, на Дональда Трампа было совершено покушение. Но пуля едва задела его: он получил легкое ранение правого уха.