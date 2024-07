Трамп назвал Вэнса своим кандидатом в вице-президенты США

Mark Peterson/New York Magazine via AP

В понедельник, 15 июля, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал имя своего кандидата в вице-президенты. Это сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, давний соратник Трампа.

Вэнсу 39 лет. Он предприниматель и политик-республиканец. Является сенатором от штата Огайо с 2023 года. Служил в Корпусе морской пехоты, во время Иракской войны занимался в Корпусе связями с общественностью, в 2007 году завершил службу. В 2009 году окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, в 2013 году окончил Йельскую школу права. Работал адвокатом в юридической фирме Sidley Austin в Иллинойсе, продолжил карьеру в Кремниевой долине. В 2017 году стал деловым партнёром соучредителя AOL Стива Кейса в венчурной компании Revolution LLC. Вэнс написал ставшие в США бестселлером мемуары "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" ("Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре во время кризиса"). В 2020 году их экранизировал режиссёр Рон Ховард который затем в 2022 году публично выражал своё удивление по поводу превращения Вэнса из противника Дональда Трампа в его яростного сторонника.