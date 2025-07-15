Парламент Украины продлил действие военного положения и мобилизации

Верховная Рада в 14-й раз после начала полномасштабного российского вторжения одобрила продление военного положения и общей мобилизации. Постановления, срок действия которых – 90 дней, вступят в силу 7 августа и продлятся до 5 ноября.

Как сообщает "Украина 24", за продолжение военного положения проголосовали 320 депутатов, 16 не голосовали, а Алексей Гончаренко стал единственным проголосовавшим против. За продление мобилизации высказались 304 депутата, один воздержался, один – тот же Гончаренко – проголосовал против, 23 не приняли участия в голосовании.

Законы о продлении военного положения и мобилизации были 14 июля внесены в парламент президентом Владимиром Зеленским.