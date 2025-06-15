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Мир

Парад в день рождения Трампа: В США отмечают 250-летие вооруженных сил

США
Дональд Трамп
время публикации: 15 июня 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 10:38
Парад в день рождения Трампа: В США отмечают 250-летие вооруженных сил
AP Photo/Jacquelyn Martin

Вечером 14 июня в Вашингтоне состоялся военный парад в честь 250-летия вооруженных сил США. Он прошел в день рождения президента США Дональда Трампа и на фоне массовых демонстраций против политики американского лидера.

В параде прияли участие около 6000 человек, часть из которых была в форме времен американской революции и других исторических эпох, 130 единиц бронетехники, а также авиация. Была также развернута выставка американской военной техники.

Военные парады в США не проводились несколько десятилетий. Противники Трампа обвиняют его в политизации армии, подчеркивая, что парад проводится в день его 79-летия. Сторонники президента говорят о дани уважения военнослужащим, защищающим американские свободы.

Инициатором проведения оппозиционный демонстраций стала инициативная группа No kings (Нет королям), объявившая общенациональный день протеста против политики президента. На мероприятиях, прошедших в крупнейших городах США, выступали и представители демократов.

Мир
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