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Мир

Дональд Трамп: "Если нас атакуют, на Иран будет обрушена вся военная мощь США"

США
Дональд Трамп
Иран
Израиль
время публикации: 15 июня 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 10:11
Дональд Трамп: "Если нас атакуют, на Иран будет обрушена вся военная мощь США"
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп, комментируя заявления иранских лидеров об американской причастности к израильским ударам по Ирану, заявил, что США не имеют отношения к этим ударам.

"Но если мы каким-либо образом будет атакованы, на вас обрушится вся мощь вооруженных сил США, мы нанесем удар, какого еще не было. В то же время, соглашение между Ираном и Израилем легко достичь, и оно покончит с этой чертовой войной", – сообщил президент в социальной сети Truth Social.

Напомним, что около месяца назад, говоря обстрелах Израиля хуситами, посол США в еврейском государстве Майк Хакаби заявил: "Надеюсь, что хуситы понимают, что в Израиле живут 700 000 граждан США, и любая атака на Израиль может быть расценена как атака на США".

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