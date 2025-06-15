Дональд Трамп: "Если нас атакуют, на Иран будет обрушена вся военная мощь США"

Президент США Дональд Трамп, комментируя заявления иранских лидеров об американской причастности к израильским ударам по Ирану, заявил, что США не имеют отношения к этим ударам.

"Но если мы каким-либо образом будет атакованы, на вас обрушится вся мощь вооруженных сил США, мы нанесем удар, какого еще не было. В то же время, соглашение между Ираном и Израилем легко достичь, и оно покончит с этой чертовой войной", – сообщил президент в социальной сети Truth Social.

Напомним, что около месяца назад, говоря обстрелах Израиля хуситами, посол США в еврейском государстве Майк Хакаби заявил: "Надеюсь, что хуситы понимают, что в Израиле живут 700 000 граждан США, и любая атака на Израиль может быть расценена как атака на США".