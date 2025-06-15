Президент Кипра: "Иран попросил нас передать Израилю послание"

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что иранская сторона обратилась к нему с просьбой передать Израилю послание, и это будет сделано в ходе запланированного на 15 июня телефонного разговора с премьер-министром Биньяном Нетаниягу. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь.

Он сообщил журналистам, что также побеседует с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Наша цель – положить конец нынешнему положению, которое никуда не ведет", – сообщил главу государства.

Христодулидис также подверг критике Евросоюз. "ЕС не может претендовать на геополитическую роль, если он даже министров иностранных дел не созвал. Мы потребовали от Евросоюза сделать это, полагаю, что так и произойдет", – цитирует его издание Cyprus Mail.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что его страна, вместе с Великобританией и Францией, готовы выступить в качестве посредника между Израилем и Ираном, чтобы содействовать прекращению военных действий.

"Я надеюсь, что наше предложение будет принято. Однако у прекращения конфликта есть предварительное условие: Иран больше не должен представлять угрозу ни для Израиля, ни для Европы", – подчеркнул он, отметив, что Израиль не ставит перед собой цель свергнуть иранский режим.