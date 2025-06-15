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Мир

"Европейская тройка" предложила посредничество между Израилем и Ираном

Германия
Франция
Иран
Великобритания
время публикации: 15 июня 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 14:16
Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль
AP Photo/Markus Schreiber

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что его страна, вместе с Великобританией и Францией, готовы выступить в качестве посредника между Израилем и Ираном, чтобы содействовать прекращению военных действий.

При этом он подчеркнул: перед Ираном стояла возможность конструктивных переговоров, однако официальный Тегеран эту возможность упустил. Напомним, что Франция, Германия и Великобритания составляют "европейскую тройку", подписавшую в 2015 году ядерное соглашение с Ираном.

"Я надеюсь, что наше предложение будет принято. Однако у прекращения конфликта есть предварительное условие: Иран больше не должен представлять угрозу ни для Израиля, ни для Европы", – подчеркнул он, отметив, что Израиль не ставит перед собой цель свергнуть иранский режим.

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