"Европейская тройка" предложила посредничество между Израилем и Ираном

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что его страна, вместе с Великобританией и Францией, готовы выступить в качестве посредника между Израилем и Ираном, чтобы содействовать прекращению военных действий.

При этом он подчеркнул: перед Ираном стояла возможность конструктивных переговоров, однако официальный Тегеран эту возможность упустил. Напомним, что Франция, Германия и Великобритания составляют "европейскую тройку", подписавшую в 2015 году ядерное соглашение с Ираном.

"Я надеюсь, что наше предложение будет принято. Однако у прекращения конфликта есть предварительное условие: Иран больше не должен представлять угрозу ни для Израиля, ни для Европы", – подчеркнул он, отметив, что Израиль не ставит перед собой цель свергнуть иранский режим.