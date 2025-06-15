x
15 июня 2025
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 13:30
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На Кипре из-за опасений терактов усилена охрана израильских туристов

Кипр
Туризм
Террористы
время публикации: 15 июня 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:20
На Кипре из-за опасений терактов усилена охрана израильских туристов
AP Photo/Petros Karadjias

На Кипре усилена охрана объектов, где находятся израильские туристы. Пешее и автомобильное патрулирование проводится у гостиниц, синагог, центров движения ХАБАД.

Чтобы предотвратить возможные теракты, также усилена охрана в аэропортах Ларнаки и Пафоса – именно в этих городах находится большинство израильтян. Напомним, что на Кипр перегнали и самолеты израильских авиакомпаний.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook