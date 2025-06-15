На Кипре из-за опасений терактов усилена охрана израильских туристов
время публикации: 15 июня 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:20
На Кипре усилена охрана объектов, где находятся израильские туристы. Пешее и автомобильное патрулирование проводится у гостиниц, синагог, центров движения ХАБАД.
Чтобы предотвратить возможные теракты, также усилена охрана в аэропортах Ларнаки и Пафоса – именно в этих городах находится большинство израильтян. Напомним, что на Кипр перегнали и самолеты израильских авиакомпаний.