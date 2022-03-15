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NEWSru.co.il :: В мире15 марта 2022 г., 10:39

СК начал проверку в отношении Марины Овсянниковой, ее местонахождение неизвестно

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СК начал проверку в отношении Марины Овсянниковой, ее местонахождение неизвестно

Следственный комитет России начал проверку в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

ОВД-Инфо сообщает, что местонахождение Овсянниковой все еще неизвестно. После появления в эфире женщину задержали, она находилась в ОВД "Останкино", но по словам дежурных, ее там нет.

Накануне сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова появилась в эфире программы "Время" с антивоенным плакатом. На плакате было написано: "NOWAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)". Она кричала: "Нет войне! Остановите войну!".


Ранее Овсянникова записала видеообращение, в котором объясняет свой поступок.

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Марина Овсянникова, сотрудница "Первого канала", в эфире программы "Время" появилась с антивоенным плакатом

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