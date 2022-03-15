СК начал проверку в отношении Марины Овсянниковой, ее местонахождение неизвестно

Следственный комитет России начал проверку в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

ОВД-Инфо сообщает, что местонахождение Овсянниковой все еще неизвестно. После появления в эфире женщину задержали, она находилась в ОВД "Останкино", но по словам дежурных, ее там нет.

Накануне сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова появилась в эфире программы "Время" с антивоенным плакатом. На плакате было написано: "NOWAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)". Она кричала: "Нет войне! Остановите войну!".

Ранее Овсянникова записала видеообращение, в котором объясняет свой поступок.