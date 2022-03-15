В зоне боевых действий в Украине погибли трое журналистов, десятки получили ранения

Российские военные ведут борьбу с объективным освещением хода войны РФ против Украины, уже пострадали по меньшей мере 35 журналистов, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила, что погибли трое журналистов: 1) украинский военный корреспондент Виктор Дударь (погиб во время боевых действий под Николаевом), 2) оператор украинского телеканала "Live" Евгений Сакун (погиб во время ракетных обстрелов в Киеве), 3) американский журналист-документалист Брент Рено (был убит на блокпосту в Ирпене Киевской области).

Многие журналисты получили ранения. В частности, бронированный автомобиль с маркировкой "пресса" швейцарского журналиста Гийома Брике во время движения в сторону Николаева был обстрелян российскими военными, журналист получил ранение.

Двое журналистов чешского издания "Voxpot" Майда Сламова и Войтех Богач также попали под обстрел российских войск. Два датских корреспондента издания "Ekstra-Bladet" Стефан Вайхерт (журналист) и Эмиль Фильтенборг Миккельсен (фотограф-репортер) получили огнестрельные ранения.

Российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News. Главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четверо коллег, возвращаясь в Киев, попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды.

Омбудсмен также добавила, что под прицельным огнем оказались и объекты телевизионной инфраструктуры. Враг пытался уничтожить Киевскую, Луцкую, Ровенскую телебашни, захватил телебашни и телевизионные студии во временно оккупированных городах.