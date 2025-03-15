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"Аш-Шарк аль-Аусат": посланник Трампа по делам заложников Адам Бёлер не уволен

США
время публикации: 15 марта 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 09:18
Адам Бёлер
AP Photo/Alex Brandon

Издание "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что высокопоставленный американский чиновник опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп отстранил Адама Бёлера от переговоров с ХАМАСом за антиизраильские высказывания.

Американский чиновник утверждает, что "Бёлер сосредоточен на проблеме заложников и похищенных во всем мире и на Ближнем Востоке", отметив, что он "продолжает работать , поддерживая команду, возглавляемую специальным посланником Стивом Виткоффом".

В конце минувшей недели издание Jewish Insider сообщило, что посланник администрации президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер отстранен от работы в связи с его крайне спорными и провокационными высказываниями в СМИ по поводу прямых переговоров с террористами.

Источники в Республиканской партии сообщили изданию, что администрация Белого дома отстранила Бёлера от дела заложников и склоняется к тому, что следует еще более ограничить его полномочия.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 марта 2025

Трамп отстранил Адама Бёлера от переговоров с ХАМАСом за антиизраильские высказывания