"Аш-Шарк аль-Аусат": посланник Трампа по делам заложников Адам Бёлер не уволен

Издание "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что высокопоставленный американский чиновник опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп отстранил Адама Бёлера от переговоров с ХАМАСом за антиизраильские высказывания.

Американский чиновник утверждает, что "Бёлер сосредоточен на проблеме заложников и похищенных во всем мире и на Ближнем Востоке", отметив, что он "продолжает работать , поддерживая команду, возглавляемую специальным посланником Стивом Виткоффом".

В конце минувшей недели издание Jewish Insider сообщило, что посланник администрации президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер отстранен от работы в связи с его крайне спорными и провокационными высказываниями в СМИ по поводу прямых переговоров с террористами.

Источники в Республиканской партии сообщили изданию, что администрация Белого дома отстранила Бёлера от дела заложников и склоняется к тому, что следует еще более ограничить его полномочия.