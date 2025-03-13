Трамп отстранил Адама Бёлера от переговоров с ХАМАСом за антиизраильские высказывания

Посланник администрации президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер отстранен от работы в связи с его крайне спорными и провокационными высказываниями в СМИ по поводу прямых переговоров с террористами. Об этом со ссылкой на три различных информированных источника сообщает в четверг, 13 марта, Jewish Insider.

Источники в Республиканской партии сообщили изданию, что администрация Белого дома отстранила Бёлера от дела заложников и склоняется к тому, что следует еще более ограничить его полномочия.

Выступления Болера в программах "Fox News Sunday", "State of the Union" на CNN и на нескольких израильских каналах попали в заголовки новостей из-за его ответов на вопросы о прямых контактах с ХАМАС от имени США. В частности, на вопрос о причинах отказа Израиля вести прямые переговоры с террористами Бёлер предположил, что причиной этого является опасение Израиля, что при встрече с ХАМАСом израильтяне увидят, что "у них вообще-то нет рогов, и они довольно милые ребята".

Он также заявил, что не обращает особого внимания на опасения израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера относительно переговоров от имени США с ХАМАСом и без какого-либо повода заявил, что "США не являются агентом Израиля".

Впоследствии ему пришлось объясняться с республиканцами в Конгрессе, и конгрессмены признались, что переговоры прошли "непродуктивно", поскольку Бёлер даже не способен понять, в чем проблема с его высказываниями.

Ранее представители администрации Трампа пообещали израильскому руководству и произраильским республиканцам в Вашингтоне, что Адам Бёлер будет отстранен от дела израильских заложников "из-за утраты доверия". Тем не менее, республиканцы требуют дальнейших санкций, поскольку его поведение "было катастрофично".

"Меня беспокоит любой, кто может сесть за стол с ХАМАС и уйти, говоря, что он как-то убежден, что они теперь хорошие парни. Это просто очень странный комментарий, точка", – цитирует Jewish Insider сенатора-республиканца, который был настолько возмущен высказываниями Бёлера, что даже не стал обращаться к последнему за разъяснениями.