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Мир

Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию

время публикации: 15 марта 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 18:46
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию
AP Photo/Tatan Syuflana

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров утром 15 марта покинул Францию, где его обвиняют в преступлениях, связанных с организованной преступностью, сообщает "Медуза".

Дуров уехал с разрешения властей. По словам другого источника, следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию "на несколько недель". Судья удовлетворил просьбу Дурова об изменении условий его содержания под стражей несколько дней назад, сообщил собеседник агентства, близкий к делу.

Представитель Telegram отказался от комментариев, заявив, что компания выступит с заявлением позже.

На фоне новостей об отъезде Дурова стоимость криптовалюты Tonсoin выросла более чем на 10%.

Мир
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