Сооснователь Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи в Париже, ему предъявлены обвинения

Вечером 28 августа в Париже сооснователь Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи, при этом, по решению следственного судьи, в отношении него введен судебный контроль с запретом покидать Францию.

Помимо судебного надзора, Дурова обязали внести залог в размере €5 млн, являться в полицейский участок два раза в неделю.

В заявлении парижской прокуратуры сказано, что Дуров обвинен в 6 из 12 ранее вмененных ему правонарушений. Речь идет о "соучастии в незаконных транзакциях в рамках организованной преступной деятельности при администрировании онлайн-платформы". Как отметила прокуратура, максимальное наказание за это составляет 10 лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс. передает ТАСС.

Дуров также обвиняется в "отказе предоставить уполномоченным органам информацию или документы, необходимые для совершения и использования разрешенных законом перехватов", "соучастии в распространении порнографии с участием несовершеннолетних", "незаконном обороте наркотиков", "передаче, предоставлении в пользование без законных оснований программы или данных, предназначенных или адаптированных для подрыва или доступа к работе автоматизированной системы обработки данных", и "мошенничестве в составе организованной группы".

Среди других обвинений упоминается "помощь в уходе от ответственности за преступления в составе организованной группы", "предоставление средства криптографии без предварительного декларирования", "поставка и импорт криптографического средства, не обеспечивающего исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного декларирования".

Адвокат сооснователя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в его адрес в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram другими пользователями, отмечает AFP.