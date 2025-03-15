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Посол ЮАР в США Ибрагим Расул объявлен персоной нон грата

США
время публикации: 15 марта 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 11:10
Посол ЮАР в США Ибрагим Расул объявлен персоной нон грата
AP Photo/Francisco Seco

Госсекретарь США Марко Рубио объявил посла ЮАР в США Ибрагима Расула персоной нон грата.

"Посла Южной Африки больше не хотят видеть в нашей великой стране. Ибрагим Расул – свихнувшийся на теме расизма политик, который ненавидит Америку и ненавидит президента США", – написал Рубио в соцсети Х.

Своб запись Рубио проиллюстрировал ссылкой на публикацию издания Breibart, в которой говорится, что Расул назвал Трампа лидером "глобального движения за белое превосходство".

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