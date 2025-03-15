x
15 марта 2025
|
последняя новость: 06:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 марта 2025
|
15 марта 2025
|
последняя новость: 06:57
15 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минобороны РФ: ночью над Россией перехватили 126 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 15 марта 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 06:28
Минобороны РФ: ночью над Россией перехватили 126 украинских БПЛА
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 марта над регионами России были перехвачены 126 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается о перехватах над территорией Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областей.

Во многих российских аэропортах вводились ограничения в связи с атакой.

Информация о причиненном ущербе уточняется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook