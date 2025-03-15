Минобороны РФ: ночью над Россией перехватили 126 украинских БПЛА
время публикации: 15 марта 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 06:28
Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 марта над регионами России были перехвачены 126 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Сообщается о перехватах над территорией Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областей.
Во многих российских аэропортах вводились ограничения в связи с атакой.
Информация о причиненном ущербе уточняется.