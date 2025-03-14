Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады и заверил, что его страна "никогда, ни в какой форме не станет частью США". "Мы в основе своей совершенно другая страна", – добавил он, отметив, что "ожидает уважения" от Америки и Трампа.

В прошлом премьер-министры Канады свой первый зарубежный визит совершали в США, но источники ВВС говорят, что Карни вместо этого посетит Париж и Лондон.

Дональд Трамп пообещал аннексировать Канаду и сделать ее 51-м штатом США, и ввел торговые санкции.