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Мир

В США будут судить женщину, угрожавшую Еврейскому госпиталю в Сент-Луисе терактом

США
Антисемитизм
время публикации: 15 марта 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 12:16
В США будут судить женщину, угрожавшую Еврейскому госпиталю в Сент-Луисе терактом
AP Photo/Patrick Semansky

Прокуратура Сент-Луиса предъявила 35-летней Саре Рамирес-Полински обвинение в террористической угрозе первой степени. В судебных документах не указано, находится ли обвиняемая под стражей. Выдан ордер на ее арест без права выхода под залог, сообщает First alert4.

Согласно заявлению полиции Сент-Луиса, в течение трёх недель с 20 февраля по 12 марта Рамирес-Полински систематически угрожала Еврейскому госпиталю Барнса и его сотрудникам.

Следователи обнаружили более 40 страниц сообщений с угрозами в социальных сетях. Рамирес-Полински угрожала больнице "масштабным терактом со стрельбой" и указывала конкретные даты, когда "клиника и население Сент-Луиса увидят, почем фунт лиха".

Первое судебное заседание еще не назначено.

Мир
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