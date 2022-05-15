В Львовской области уничтожен объект военной инфраструктуры

Глава львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что по объекту военной инфраструктуры, расположенному в Львовской области, российской армией были выпущены четыре крылатые ракеты.

Как говорит Козицкий, предполагается, что ракеты были выпущены с подводных лодок в акватории Черного моря.

Две из четырёх ракет были сбиты силами ПВО. Еще две ракеты попали в цель и уничтожили объект.

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По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.