В Львовской области уничтожен объект военной инфраструктуры
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Глава львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что по объекту военной инфраструктуры, расположенному в Львовской области, российской армией были выпущены четыре крылатые ракеты.
Как говорит Козицкий, предполагается, что ракеты были выпущены с подводных лодок в акватории Черного моря.
Две из четырёх ракет были сбиты силами ПВО. Еще две ракеты попали в цель и уничтожили объект.
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По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.
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