Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 81-й день войны

Министерство обороны РФ 15 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 81-й день, называют "военной спецоперацией".

Вновь текст отчета минобороны РФ начинается со слов "высокоточными ракетами". Российская сторона утверждает, что наносит точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, отрицая очевидные факты: зачастую российские ракеты падают на гражданские объекты и жилые дома.

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"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области. Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»", – заявляет минобороны РФ.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Помимо прочего, Турция, как сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), осуществила дополнительные поставки в Украину ударных БПЛА "Байрактар-ТБ2". Эксперты сходятся во мнении, что и российская, и украинская сторона завышают потери противника.

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Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.