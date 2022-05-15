Финляндия объявила о решении вступить в NATO

Президент Финляндии Сауле Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально сообщили о намерении вступить в NATO. Инициатива, которая пользуется широкой общественной поддержкой, должна быть утверждена парламентом.

"Финляндия просит о вступлении в NATO. Защищенная Финляндия станет частью мощного и стабильного северного региона. Мы приобретем безопасность и поделимся своей. Нужно помнить, что безопасность – это не игра с нулевой суммой", - сказал президент.

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"Это историческое решение. В качестве члена NATO мы будем нести ответственность и за коллективную безопасность", - заявила Марин.

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14 мая Ниинисте провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что решение о присоединении к альянсу было принято под влиянием двух факторов: российского вторжения в Украину и угрозами России в связи с перспективой вступления Финляндии а блок.

Как ожидается, примеру соседки последует и Швеция. Эта страна также восприняла российское вторжение в Украину как коренное изменение мирового порядка, заставляющее отказаться от принятого в 1815 году нейтралитета.