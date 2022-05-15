adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 21°
Тель-Авив:
19 - 23°
Эйлат:
24 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В мире

Финляндия объявила о решении вступить в NATO

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото

Президент Финляндии Сауле Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально сообщили о намерении вступить в NATO. Инициатива, которая пользуется широкой общественной поддержкой, должна быть утверждена парламентом.

"Финляндия просит о вступлении в NATO. Защищенная Финляндия станет частью мощного и стабильного северного региона. Мы приобретем безопасность и поделимся своей. Нужно помнить, что безопасность – это не игра с нулевой суммой", - сказал президент.

adv_10 incontent_1

"Это историческое решение. В качестве члена NATO мы будем нести ответственность и за коллективную безопасность", - заявила Марин.

adv_11 m_ar_1

14 мая Ниинисте провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что решение о присоединении к альянсу было принято под влиянием двух факторов: российского вторжения в Украину и угрозами России в связи с перспективой вступления Финляндии а блок.

Как ожидается, примеру соседки последует и Швеция. Эта страна также восприняла российское вторжение в Украину как коренное изменение мирового порядка, заставляющее отказаться от принятого в 1815 году нейтралитета.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 Мая 2022
Президент Финляндии обсудил с Путиным вступление в NATO
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 Мая 2022
Финляндия и Швеция обсудили с США планы вступления в NATO
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Мая 2022
Москва: вступив в NATО, Финляндия и Швеция станут потенциальными целями для России
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

14:26 Победа Украины на конкурсе "Евровидение-2022". Фоторепортаж
14:24 Финляндия объявила о решении вступить в NATO
11:28 Министры утвердили шесть законопроектов, поданных оппозицией
11:28 Умер брат Захарии Зубайди, получивший ранение в ходе перестрелки в Дженине
11:09 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 81-й день войны
10:53 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 81-й день войны
10:35 В Львовской области уничтожен объект военной инфраструктуры
10:24 Британская разведка: Россия потеряла треть боевых сил, собранных для нападения на Украину
10:19 На фоне публикаций данных о друзском офицере Либерман призвал к изменению закона о национальном характере государства
10:12 Эпидемия коронавируса в Израиле: около 15 тысяч зараженных, менее 340 в больницах
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5