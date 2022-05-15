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Стрельба в супермаркете в штате Нью-Йорк, убиты не менее десяти человек

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Стрельба в супермаркете в штате Нью-Йорк, убиты не менее десяти человек
AP Photo/Joshua Bessex

В субботу, 14 мая, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк) были убиты не менее десяти человек, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей полиции.

Стрелок, убивший людей в Tops Friendly Market, задержан.

Известно, что преступник, на котором была "армейская" одежда и бронежилет, вошел в супермаркет с винтовкой и открыл огонь.

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Речь идет о происшествии в районе с преимущественно темнокожим населением.

По словам свидетелей, стрелял "белый" молодой мужчина или даже подросток "в полном камуфляже и черном шлеме".

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Стрельба велась как внутри супермаркета, так и на автостоянке.

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Возможно, преступник вел прямую трансляцию в интернете.

Подробности уточняются.

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