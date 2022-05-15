Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в NATO

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что руководство правящей Социал-демократической рабочей партии поддержало вступление королевства в NATO.

В своем "твиттере" она написала, что причиной этого стало российское вторжение в Украину, из-за которого "ухудшилась ситуация с безопасностью в Швеции и во всей Европе".

Вместе с тем в сообщении, опубликованном на сайте партии, указывается, что в случае, если заявка на вступление в североатлантический союз будет одобрена, Швеция будет выступать против размещения на ее территории ядерного вооружения или постоянных военных баз.

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В данный момент шесть из восьми партий, представленных в парламенте Швеции, поддерживают членство в альянсе.