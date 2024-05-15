Cовершено покушение на премьер-министра Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в брюшную полость. Покушавшийся сделал несколько выстрелов. Он задержан. Глава правительства доставлен в больницу в критическом состоянии.

Согласно поступающей из Братиславы информации, после завершения проходившего в городе Гандлова заседания правительства Фицо вышел к людям, которые хотели его приветствовать. Один из них открыл огонь.

Фицо является одним из наиболее пророссийских политиков Европы. Он выступает против оказания помощи Украине и убежден, что ее вступление в NATO приведет к третьей мировой войне.