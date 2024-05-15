СМИ: покушение на премьер-министра Словакии совершил поэт и националист

Мужчина, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был задержан на месте преступления. Правоохранительные органы пока не публикуют никаких данных о задержанном и его мотивах, однако журналисты по фотографиям с места происшествия установили, что это 71-летний поэт из города Левице Юрай Цинтула.

Фамилию задержанного называет новостной портал TVNoviny, в остальных СМИ указываются только инициалы.

Издание Dennik пишет, что в открытых источниках немного информации о подозреваемом. Известно, что он был членом левого литературного клуба, который собирался в местной библиотеке. Директор библиотеки, которая в прошлом помогла Юраю Цинтуле провести презентацию его книги, описал его как "нормального человека", который был бунтовщиком в молодости, но при этом никогда не был агрессивным.

Журналист-расследователь Сабольч Паньи установил, что писатель ранее встречался с членами пророссийской группировки Slovenský branci ("Словацкие солдаты"). Тогда Юрай Цинтула заявлял, что его привлекает в членах группы "способность действовать без приказа государства". Он утверждал, что Европе угрожают "сотни тысяч мигрантов", от которых ее надо защищать самостоятельно, потому что государство защитить своих граждан не может.

Издание пишет, что последнее время подозреваемый повторял тезисы Кремля, защищал путинскую Россию, критиковал Запад и Евросоюз.

Министр обороны Роберт Калиняк сообщил журналистам, что Роберт Фицо прооперирован, его состояние остается тяжелым. Следственные органы полагают, что покушение было совершено "по политическим мотивам".