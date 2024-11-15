Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 996-й день войны

Министерство обороны РФ 15 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 996-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "С 9 по 15 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет "Сапсан", места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего. Кроме того, поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, шести бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ и шести бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2760 военнослужащих, 24 танка, в том числе танк "Challenger" производства Великобритании и танк "Leopard" производства ФРГ, 15 боевых машин пехоты, из них две "Bradley" производства США и две "Marder" производства ФРГ, пять бронетранспортеров, в их числе два американских бронетранспортера М113, 76 других боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии. Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Колесниковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 17 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 17 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отразили 65 контратак противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты "Marder" и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 24 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 449 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35858 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19331 танк и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17950 орудий полевой артиллерии и минометов, 28411 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).