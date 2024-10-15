Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 965-й день войны

Министерство обороны РФ 15 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 965-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 33-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Зализнянское, Миньковка и Антоновка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Николаевка, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 100-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 95 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33648 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18629 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16186 орудий полевой артиллерии и минометов, 27265 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).