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Мир

Администрация США предупредила Иран: покушения на Трампа – акт войны

время публикации: 15 октября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 14:12
Администрация США предупредила Иран: покушения на Трампа – акт войны
Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Американская администрация предупредила власти Ирана, что будет рассматривать попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа как объявление войны. Об этом сообщил агентству Reuters официальный представитель США.

По его словам, предупреждение было передано верхушке иранского руководства. Собеседник агентства рассказал, что президент Джо Байден получает регулярные отчеты об уровне угроз и получил администрации уделить особое внимание угрозе, которую представляет для американцев Иран.

Согласно публикациям СМИ, Иран готовит покушение на Трампа в качестве возмездия за ликвидацию в 2020 году командира подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. В ходе избирательной кампании Трамп пережил два покушения.

В июле 2024 года пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил о непричастности Тегерана к покушениям на Трампа, однако подчеркнул, что Иран будет добиваться, чтобы он тот предстал перед судом за причастность к убийству Сулеймани.

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