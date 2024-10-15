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У берегов Камчатки спасен россиянин, дрейфовавший в Охотском море более двух месяцев

время публикации: 15 октября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 14:54
У берегов Камчатки спасен россиянин, дрейфовавший в Охотском море более двух месяцев
Russian Emergency Ministry Press Service via AP
У берегов Камчатки спасен россиянин, дрейфовавший в Охотском море более двух месяцев
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Рыболовецкий траулер спас у берегов Камчатки россиянина, который в течение 67 дней дрейфовал на надувном катамаране в Охотском море. 46-летний Михаил Пичугин вышел в море с братом и племянником 4 августа. Мужчина похудел на 50 килограммов и был обессилившим, его спутники умерли, их тела находились в лодке.

Как сообщает РБК, Михаил родился в Бурятии, где проживают его мать и бывшая жена с 12-летней дочерью. По словам бывшей супруги, мужчины и подросток отправились исследовать Шантарские острова, а затем планировали доплыть до Сахалина. Вскоре после выхода в море связь с ними была потеряна.

В Охотском море была начата поисковая операция, которая не принес результатов – траулер обнаружил их случайно. Против выжившего заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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