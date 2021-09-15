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NEWSru.co.il :: В мире15 сентября 2021 г., 13:37

Politico: США могут передать Украине купленные у Израиля "Железные купола"

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Министр обороны Израиля Бенни Ганц (справа) представляет министру обороны США Ллойду Остину (слева) модель системы противоракетной обороны "Железный купол"

Сайт Politico сообщает, что, под давлением Конгресса США, американская армия может передать Украине две батареи системы ПРО "Железный купол", приобретенные у Израиля в 2019 году.

Администрация президента США Джо Байдена сохранила объем военной помощи Украине в виде оборудования на сумму 275 миллионов долларов. Однако Конгресс США включил в параграф о помощи Украине в рамках бюджета на 2022 год поправку, требующую от Пентагона сообщить Конгрессу об "имеющихся системах, которые могут быть проданы или переданы Украине, и которые не будут востребованы вооруженными силами США в краткосрочной перспективе".

Журналист Пол Маклири отмечает со ссылкой на источник в Конгрессе, что батареи "Железного купола" являются "первыми кандидатами" на такую передачу.


Во-первых, при всей своей эффективности, израильские системы не интегрируются с новыми американскими системами командования и контроля, что ограничивает их полезность для вооруженных сил США. Во-вторых, США легче поставить Украине чужие системы, а не свои, чтобы не провоцировать лишний раз Россию, не желающую видеть американские системы ПРО у своих границ. В-третьих, у США нет большого количества других "ненужных" систем.

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