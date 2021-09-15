Politico: США могут передать Украине купленные у Израиля "Железные купола"

Сайт Politico сообщает, что, под давлением Конгресса США, американская армия может передать Украине две батареи системы ПРО "Железный купол", приобретенные у Израиля в 2019 году.

Администрация президента США Джо Байдена сохранила объем военной помощи Украине в виде оборудования на сумму 275 миллионов долларов. Однако Конгресс США включил в параграф о помощи Украине в рамках бюджета на 2022 год поправку, требующую от Пентагона сообщить Конгрессу об "имеющихся системах, которые могут быть проданы или переданы Украине, и которые не будут востребованы вооруженными силами США в краткосрочной перспективе".

Журналист Пол Маклири отмечает со ссылкой на источник в Конгрессе, что батареи "Железного купола" являются "первыми кандидатами" на такую передачу.

Во-первых, при всей своей эффективности, израильские системы не интегрируются с новыми американскими системами командования и контроля, что ограничивает их полезность для вооруженных сил США. Во-вторых, США легче поставить Украине чужие системы, а не свои, чтобы не провоцировать лишний раз Россию, не желающую видеть американские системы ПРО у своих границ. В-третьих, у США нет большого количества других "ненужных" систем.