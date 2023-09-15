"Шнобелевские премии 2023": за исследование скуки, туалет-лабораторию, подсчет волос в ноздрях мертвецов и многое другое

В Гарварде названы имена лауреатов "Шнобелевской премии 2023" (Ig Nobel Prize). Редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research вручала эти премии в 33-й раз. "Шнобелевские премии" присуждаются за самые сомнительные достижения в различных областях науки, которые "сначала смешат, а затем заставляют задуматься".

Церемония вручения премий проходила в онлайн-формате.

В области химии и геологии "шнобелевская премия" присуждена Яну Заласевичу (Польша, Великобритания) за объяснение, почему многие ученые любят лизать камни.

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В области литературы премии удостоен коллектив исследователей из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии за изучение ощущений, которые испытывают люди, повторяющие одно слово много, много, много, много, много, много, много раз.

В сфере машиностроения премию заслужили инженеры из Индии, Китая, Малайзии и США за оживление мертвых пауков для использования в качестве механических инструментов захвата.

В сфере общественного здравоохранения премии удостоен ученый Сён-Мин Парк за изобретение Стэнфордского туалета – устройства, в котором используются различные технологии, в том числе тест-полоска для анализа мочи, система компьютерного зрения для анализа дефекации, спаренный датчик анального отпечатка, с камерой идентификации и телекоммуникационным каналом – для мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком.

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В сфере коммуникаций премия присуждена коллективу ученых из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая, США за изучение умственной деятельности людей, умеющих говорить задом наперед.

Премии в области медицины удостоены ученые из США, Канады, Македонии, Ирана, Вьетнама за использование трупов для исследования того, одинаково ли количество волос в каждой из двух ноздрей человека.

Премии в сфере питания удостоены ученые из Японии за эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус еды.

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В области просвещения премию получил коллектив исследователей из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США, Японии за методическое изучение скуки учителей и учеников.

Премия по психологии присуждена американским ученым за эксперименты на городской улице, в рамках которых выяснялось, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх.

Премия в области физики присуждена ученым из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции, Великобритании за измерение степени, в которой сексуальная активность анчоусов влияет на смешивание океанской воды.

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