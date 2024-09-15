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Переговоры Байдена и Стармера завершились без объявления, которого ждали в Украине

время публикации: 15 сентября 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 10:48
Переговоры Байдена и Стармера завершились без объявления, которого ждали в Украине
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Прошедшие в Белом доме переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера завершились без объявления о том, что Украине разрешается использовать западные дальнобойные вооружения для ударов по России.

Как сообщил британский политик, обсуждалась ситуация не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Беседа шла о стратегических вопросах, а не о конкретных решениях. Однако тактические решения, которые предстоит принять США, должны рассматриваться в стратегическом контексте.

Накануне переговоров Байдена с Стармером представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что с американской стороны не будет сделано никаких заявлений об изменении политики в отношении применения вооружений.

В то же время начальник Кирби, Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент намерен использовать оставшиеся четыре месяца его каденции для того, чтобы обеспечить Украине наилучшую возможность одержать верх в конфликте с Россией.

Мир
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