Переговоры Байдена и Стармера завершились без объявления, которого ждали в Украине

Прошедшие в Белом доме переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера завершились без объявления о том, что Украине разрешается использовать западные дальнобойные вооружения для ударов по России.

Как сообщил британский политик, обсуждалась ситуация не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Беседа шла о стратегических вопросах, а не о конкретных решениях. Однако тактические решения, которые предстоит принять США, должны рассматриваться в стратегическом контексте.

Накануне переговоров Байдена с Стармером представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что с американской стороны не будет сделано никаких заявлений об изменении политики в отношении применения вооружений.

В то же время начальник Кирби, Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент намерен использовать оставшиеся четыре месяца его каденции для того, чтобы обеспечить Украине наилучшую возможность одержать верх в конфликте с Россией.