Мосгорсуд: "Предоставление Максиму Галкину площадок – свидетельство иностранной поддержки"

Московский городской суд вынес решение по апелляции артиста Максима Галкина против признания его иностранным агентом. Согласно решению суда, Галкин распространял "фейки о специальной военной операции", пользуясь при этом иностранной поддержкой.

"Приведенные материалы содержат публикации, <...> в которых указанное лицо распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы", – цитирует решение суда РИА Новости.

Согласно суду, установлены факты осуществления Галкиным предпринимательской деятельности на территории иностранных государств в форме концертов.

"Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов", – заявил Мосгорсуд, отказавшись пересматривать решение суда низшей инстанции.

В 2022 году сатирик выступил против российского вторжения в Украину и покинул Россию, вместе с семьей обосновавшись в Израиле. В сентябре того же года он был объявлен иностранным агентом. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались.