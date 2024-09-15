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Космические туристы, совершившие выход в открытый космос, вернулись на Землю

время публикации: 15 сентября 2024 г., 11:28 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 11:28
Космические туристы, совершившие выход в открытый космос, вернулись на Землю
Joel Kowsky/NASA via AP

В Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды успешно приводнился многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими астронавтами на борту. Об этом сообщила компания Space X, осуществившая космическую миссию.

Во время полета впервые в истории был осуществлен выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Его совершили предприниматель Джаред Айзекман и инженер Space X Сара Гиллис.

В это время остальным членам экипажа – подполковнику ВВС США Скотту "Кидду" Потиту и сотруднице Space X Анне Менон также пришлось надеть скафандры, поскольку Crew Dragon не имеет шлюза, и капсула была разгерметизирована.

Программа полета предусматривала 36 исследований и экспериментов, а также тестирование системы связи Starlink. Crew Dragon также побил рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых миссий. Апогей его орбиты составил 1400 километров.

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