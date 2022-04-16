52-й день войны. Российские военные обстреливают Киев, Харьков и Львов

В субботу, 16 апреля, российские военные обстреляли крупные города Украины – Киев, Харьков и Львов.

Неоднократно в течение дня обстрелам подвергался Харьков. Одна из ракет попала в один из центральных районов города; в результате чего один человек погиб, 18 были ранены. Отметим, что накануне жертвами обстрела стали не менее десяти харьковчан.

Российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его данным, подразделения зенитных ракетных войск Украины уничтожили четыре крылатые ракеты. При этом, истребители российской армии вылетали с аэродрома Барановичи в Брестском районе Беларуси. "Во время воздушной тревоги, которая началась в 05:46 и продолжалась до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны", - сказал Козицкий.

Также в результате обстрела Дарнцикого района Киева погиб один человек, несколько были госпитализированы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире всеукраинского национального марафона, что Россия не оставляет планов захватить всю Украину, в том числе Киев. По ее словам, признаки подготовки РФ к новому наступлению зафиксированы на востоке Украины. "Они накапливают ...военную технику и личный состав вокруг границ, на тех территориях, где они временно стараются закрепиться, временно их заняли. Они подтягивают медицинскую инфраструктуру, провиант, инфраструктуру, которая нужна для обеспечения войск", - сказала Маляр.

Отметим, что официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 16 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника", - утверждает Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что "российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25".