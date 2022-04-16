Украинский омбудсмен: необходима срочная эвакуация из Херсона 58 детей-сирот

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что необходима срочная эвакуация из Херсона 58 детей-сирот, которые уже месяц скрываются в подвале церкви, сообщает ТСН.

Денисова встретилась с председателем представительства детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Муратом Шахиным.

"Проинформировала о необходимости скорейшей эвакуации из временно оккупированного Херсона 58 детей-сирот, которые уже месяц скрываются в подвале церкви, не имеют достаточного питания, воды, одежды, средств гигиены и лекарств. Обратилась с просьбой к главе представительства ЮНИСЕФ помочь с эвакуацией этих детей", – отметила она.

Она также отметила, что, по информации российских СМИ, в РФ вывезено 153 тысячи украинских детей. Их вывозят как с родителями, так и без, разделяя семьи.