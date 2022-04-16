Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 200 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 16 апреля, 52-й день войны) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 200 несовершеннолетних, 360 детей получили ранения.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 105, Харьковской – 88, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 23, Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

15 апреля в результате обстрела Харькова погибли двое детей, в том числе – семимесячный ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1018 учебных заведений, 95 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.