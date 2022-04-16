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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 09:31

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 1982 мирных жителя

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По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 1982 мирных жителя

С начала вторжения России в Украину в стране погибли 1982 мирных жителя, сообщает ВВС со ссылкой на управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Еще 2651 мирный житель получил ранения, говорится в отчете.


В управлении также отметили, что фактическое число погибших и раненых может быть значительно выше, "поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения".

Согласно сообщению, это касается Мариуполя в Донецкой области, Изюма в Харьковской области, Попасной в Луганской области и Бородянки в Киевской области.

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