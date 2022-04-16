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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 13:51

Российские военные обстреляли Дарницкий район Киева; один человек погиб

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Российские военные обстреляли Дарницкий район Киева; один человек погиб

В субботу, 16 апреля, российские военные обстреляли Дарницкий район Киева, сообщает УНИАН со ссылкой на заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко. В результате обстрела один человек погиб, несколько были госпитализированы.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются", - написал Кличко.


Он в очередной раз призвал киевлян не "пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

Также Кличко попросил киевлян, которые собираются вернуться домой, пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.

Напомним, украинские эксперты прогнозируют усиление ракетных ударов по центру Киева.

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