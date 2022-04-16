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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 13:24

Верещук: в украинском плену находится около 700 военнослужащих России

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Верещук: в украинском плену находится около 700 военнослужащих России

В украинском плену находится около 700 военнослужащих России, как заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона (ее цитирует канал "Украина 24") .

В российском плену находятся около 700 украинских военных, сказала Верещук. По ее данным, в плену у российских войск также оказалось более тысячи гражданских лиц из Украины, из которых более половины – женщины.

Российская сторона не сообщала официально об общем количестве пленных с обеих сторон.


В начале апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщал о том, что по вине украинской стороны сорвался обмен пленными между Россией и Украиной. При этом Москва была готова передать 251 военного.

14 апреля минобороны России сообщало о том, что более тысячи украинских военных сдались в плен в Мариуполе.

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