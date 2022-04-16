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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 17:45

В Лисичанске россияне обстреляли нефтезавод и фургоны с хлебом

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В субботу, 16 апреля, во второй половине дня российские военные обстреляли украинский городе Лисичанск. Под обстрел попал нефтеперерабатывающий завод, там начался пожар. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров.


Также, по данным областной Луганской администрации, россияне открыли огонь по фургонам с хлебом. "Спасателям удалось обуздать пламя, которым занялись три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", - отметил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Обстрелы сделали невозможной эвакуацию из города мирных жителей.

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