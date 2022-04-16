Власти Мариуполя: российские военные планируют с 18 апреля полностью блокировать город

Российские военные планируют с 18 апреля полностью закрыть въезд и выезд из Мариуполя. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на советника мэра города Петр Андрющенко.

"С понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск", - написал Андрющенко.

Он отметил, что "согласно имеющейся информации, часть людей планируют мобилизовать в российский корпус, часть – отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным изолировать".

Накануне губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил в интервью "Украинской правде", что "города Мариуполя больше нет".

"В результате действий вооруженных сил РФ Мариуполя как такового больше не существует. Есть территория Мариуполя, но города нет – они все уничтожили", - сказал Кириленко.