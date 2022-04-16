Власти Львова: российские Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области

Утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его данным, подразделения зенитных ракетных войск Украины уничтожили четыре крылатые ракеты. При этом, истребители российской армии вылетали с аэродрома Барановичи в Брестском районе Беларуси.

"Во время воздушной тревоги, которая началась в 05:46 и продолжалась до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны", - сказал Козицкий.