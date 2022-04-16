Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 52-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 16 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

Личный состав (безвозвратные потери) – около 20100

самолеты – 163

вертолеты – 145

танки – 762

бронетранспортеры/бронемашины – 1982

артиллерийские системы – 371

системы ПВО – 66

реактивные системы залпового огня – 122

оперативно-тактические ракетные комплексы – 4

автомобильная техника – 1458

бензовозы – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138

катера/корабли – 8

спецтехника – 26

Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это уже тогда были данные двух-трехнедельной давности. С тех пор подобные отчеты российской стороной не публиковались.

16 апреля, в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших украинских военных: 2500-3000. По данным ООН, с 24 февраля погибли около 2000 мирных жителей Украины (в их числе не менее 150 детей). Украинские власти заявляют, что погибли тысячи мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, не менее 5000), в том числе не менее 200 детей.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины.